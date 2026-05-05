Le forze dell'ordine hanno arrestato tre persone a Corleone in un'operazione contro la criminalità organizzata. Durante le indagini, è stato scoperto come i mafiosi stabilissero i confini dei terreni agricoli, esercitando un controllo stretto sulle proprietà. Sono stati inoltre segnalati furti all’interno di cooperative di beni confiscati, gestite da gruppi criminali. L'operazione ha portato al sequestro di numerosi terreni e beni legati all’attività illecita.

? Cosa scoprirai Come facevano i mafiosi a decidere i confini dei terreni agricoli?. Chi ha subito i furti all'interno delle cooperative di beni confiscati?. Perché i privati dovevano chiedere l'autorizzazione alla cosca per comprare fondi?. Come venivano manipolati i pagamenti dei creditori attraverso le estorsioni?.? In Breve Indagini condotte tra il 2017 e il 2023 ricostruiscono il sistema di potere rurale.. La Dda guidata da Maurizio de Lucia ha richiesto le misure cautelari.. Attacchi violenti hanno colpito una cooperativa attiva in immobili confiscati alla mafia.. Il gruppo estorceva pagamenti manipolando i debiti dei creditori nel comprensorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corleone, tre arresti: smantellata la mafia del controllo agricolo

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