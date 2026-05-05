Controlli della polizia nel locale salta la serata con la band musicale | non era autorizzata

La polizia ha effettuato recenti controlli in un locale di Minturno, coinvolgendo anche il personale della Asl e il commissariato di Formia. Durante l'ispezione, sono stati verificati il rispetto delle norme sulla sicurezza e le condizioni dei lavoratori. In quella occasione, è stata annullata una serata con una band musicale poiché l'evento non era stato autorizzato.

Tutela dei lavoratori e verifiche sul rispetto della normativa sulla sicurezza. La polizia prosegue l'attività di controllo degli esercizi pubblici e nei giorni scorsi ha ispezionato un locale di Minturno, con il commissariato di Formia, il personale della Asl e con la collaborazione della.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Proteste della polizia locale, Frontini: "Sui controlli nel centro storico non c’è trattativa"I sindacati nei scorsi giorni avevano espresso problematiche sulla gestione del corpo, tra cui la disponibilità di pattuglie fuori dalle mura Il... Monopattini e e-bike, al via la nuova campagna di controlli della Polizia localeDa oggi fino a fine marzo per promuovere una mobilità sostenibile sicura e responsabile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Massiccia attività di controllo della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano nel ponte del 1° maggio; Monza, fine settimana di controlli della Polizia di Stato: sequestri di droga, multe e oltre 500 persone identificate; Servizi anticrimine e controlli amministrativo nel centro storico di Genova - Polizia di Stato; Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie. Controlli sulle armi: sequestrate carabine e pistola a un 93enneProseguono i controlli della Polizia di Stato di Modena, in particolare della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, su disposizione del Questore Lucio Pennella, nei confronti ... temponews.it Brescia, maxi controlli della Polizia: denunce, sequestri ed espulsioniServizi straordinari nelle aree critiche della città e della stazione nel fine settimana. Identificate 234 persone, controlli su esercizi pubblici e zone sensibili. quibrescia.it Controlli della guardia costiera, nei guai i comandanti di due pescherecci - facebook.com facebook Massicci controlli dei Carabinieri lungo il litorale della Capitale, in particolare a Ostia, Fiumicino e Fregene: l’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio e gli eccessi della “mala movida”, ha p x.com