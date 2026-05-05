Contributi ai locali di musica dal vivo | pronti 285mila euro e un nuovo bando per i Live club

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato un finanziamento di 285 mila euro destinato ai locali di musica dal vivo. Contestualmente, è stato annunciato un nuovo bando per i Live club, con una finestra temporanea straordinaria aperta alle richieste di iscrizione all’Elenco regionale dei locali di musica dal vivo per l’anno in corso. La misura mira a sostenere le attività di questi spazi culturali e la loro partecipazione alle opportunità di finanziamento.

Nuove opportunità per i Live club dell’Emilia-Romagna. Nell’ultima seduta la Giunta ha dato il via libera all’apertura di una finestra temporale straordinaria dedicata alla presentazione delle nuove domande di iscrizione all’Elenco regionale dei locali di musica dal vivo - Live club per l’anno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fondi per la musica dal vivo: si riapre l'elenco dei "Live club", bando in arrivo per il 2026 Al via la nuova stagione di concerti del Gruppo dei 10: musica dal vivo tra scuole e clubIl prossimo evento della rassegna si terrà venerdì 20 e avrà come protagonista il chitarrista italiano, Sandro Gibellini, che presenterà il progetto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Istruzione, dalla Regione 100mila euro per progetti educativi e culturali nelle scuole pugliesi. Già operative le Linee guida che disciplinano le nuove modalità di accesso ai contributi; Approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028; Pratiche locali di pascolamento (PLT) - COMUNICATO STAMPA 28 aprile - regione campania; Come avere i contributi per l'oratorio estivo. Servizio digitale per i contributi a progetti di sicurezza urbana e polizia locale: annualità 2026Servizio digitale per i contributi a progetti di sicurezza urbana e polizia locale: annualità 2026 Pubblicato il decreto dirigenziale n.56 del 21/04/2026 che approva lo scorrimento della graduatoria ... regione.campania.it Rottamazione cartelle 2026 | La proposta di estenderla ai tributi localiRottamazione cartelle 2026 con ammissione anche dei tributi locali. Ecco cosa devono fare i Comuni che accettano ... ilsussidiario.net Il governo mette a disposizione vari contributi economici pensati principalmente per le famiglie con figli. Le 6 tipologie di Bonus per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore ai 35mila euro - facebook.com facebook Online i Bandi di concorso per l’assegnazione di contributi per cure termali Vecchio e Nuovo Fondo Mutualità ex Ipost 2026. Domande entro il 22 maggio 2026 Cure Termali Vecchio Fondo: rb.gy/2p6jv0 Cure Termali Nuovo Fondo: rb.gy/kof9u5 Inps Co x.com