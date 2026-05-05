Contributi ai locali di musica dal vivo | pronti 285mila euro e un nuovo bando per i Live club

Da ravennatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato un finanziamento di 285 mila euro destinato ai locali di musica dal vivo. Contestualmente, è stato annunciato un nuovo bando per i Live club, con una finestra temporanea straordinaria aperta alle richieste di iscrizione all’Elenco regionale dei locali di musica dal vivo per l’anno in corso. La misura mira a sostenere le attività di questi spazi culturali e la loro partecipazione alle opportunità di finanziamento.

Nuove opportunità per i Live club dell’Emilia-Romagna. Nell’ultima seduta la Giunta ha dato il via libera all’apertura di una finestra temporale straordinaria dedicata alla presentazione delle nuove domande di iscrizione all’Elenco regionale dei locali di musica dal vivo - Live club per l’anno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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