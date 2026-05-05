Consulenze tecniche nei tribunali | il nodo delle nomine e della trasparenza La denuncia dello studio Vizzino

Uno studio legale ha denunciato problemi nelle consulenze tecniche nei tribunali, in particolare riguardo alle nomine dei consulenti e alla mancanza di trasparenza nel processo. La critica si concentra sul ruolo dei medici chiamati a svolgere consulenze tecniche d’ufficio, evidenziando come errori tecnici possano essere considerati danni senza un adeguato controllo giudiziario. La questione solleva preoccupazioni sulla correttezza e l’efficacia delle procedure di nomina e verifica.

“CTU medici: quando la giustizia abdica al controllo e trasforma l’errore tecnico in danno pubblicomento integrale” è il titolo del documento promosso dallo studio legale Vizzino, indirizzato ai presidenti della Corte di appello di Napoli e dei tribunali di Napoli, Napoli Nord, Avellino, Torre Annunziata, Benevento e Nola, e che sotto pubblichiamo, nel quali vengono segnalate le criticità nel sistema delle consulenze tecniche d’ufficio in ambito medico-legale e risarcitorio. In particolare, vi si sostiene che vi sarebbero problemi nella selezione dei consulenti, nella verifica delle competenze, nella trasparenza degli albi e nella gestione degli incarichi, con possibili effetti negativi sulla qualità delle decisioni giudiziarie e sul funzionamento complessivo della giustizia civile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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