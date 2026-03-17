Comunicato Stampa | Minori e Social network

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta una conferenza stampa dedicata ai minori e ai social network. Sono stati presentati dati e analisi su come i giovani utilizzano le piattaforme social, con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali. L’incontro ha approfondito il ruolo dei social nella vita dei minori e le implicazioni legate alla loro sicurezza e privacy.

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica) ha presentato un Progetto di legge statale, ‘Tutela dei minori di sedici anni in materia di utilizzazione delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea', volto a tutelare i minori dall'uso inadeguato dei Social. Sono intervenuti, in rappresentanza dell'associazione ‘Emergenza Smartphone', l'avvocato Emanuele Compagno e il dott. Luca Rech, genitore ed esperto di inquinamento elettromagnetico. Il consigliere regionale, l'avvocato Alessio Morosin, che ha promosso la conferenza stampa e che è l'estensore della proposta normativa, ha sottolineato che “il Progetto di legge statale affronta un tema di grande attualità, rilevanza e delicatezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Minori e Social network. Articoli correlati Leggi anche: I deputati francesi vietano i social network ai minori di 15 anni Social Network, il 68,3% dei fiorentini vuole una legge più severa per i minoriFirenze, 6 febbraio 2026 - Quasi il 64% dei fiorentini chiede una legge più restrittiva sull’uso dei social network da parte dei minori, a partire... Liechtenstein Launches State-Backed Blockchain Network Una selezione di notizie su Comunicato Stampa Discussioni sull' argomento Famiglia del bosco, Terragni risponde ai servizi sociali; Famiglia del bosco, parla la giudice dopo 110 giorni: Nessuna ideologia, solo tutela dei minori; COMUNICATO STAMPA - Il Garante privacy sanziona Acea Energia per 2...; Medio Oriente: 300 bambini uccisi in 10 giorni di conflitto. Il surreale comunicato dei collettivi che rivendica l'attacco alla Stampa e promette altre azioniLa musica è cambiata da qualche mese a questa parte e, da parte nostra, speriamo proprio che continui così, scrive in un post sui social il Cua, collettivo universitario autonomo di Torino, ... ilfoglio.it COMUNICATO STAMPA 16.03.2026 Lavorare per reinserire, non punire per spostare! Siamo contrari allo spostamento del drop-in e dubbiosi dell’efficacia dei tanti #DASPO emessi a persone senza fissa dimora, misure che non affrontano in modo efficace - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 164 x.com