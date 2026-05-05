Il Comune di Codogno ha ridotto significativamente il suo debito, attestandosi a circa 120 mila euro di rosso. I conti risultano in ordine e la capacità di riscossione si avvicina al 90%. Questi dati indicano una situazione finanziaria più stabile rispetto al passato. La riduzione del debito e l’efficienza nella riscossione delle entrate rappresentano un cambiamento rispetto alle precedenti difficoltà economiche del Comune.

Codogno (Lodi) – Conti in ordine, debito quasi azzerato e una capacità di riscossione che sfiora il 90%. Il rendiconto del bilancio comunale relativo al 2025 del Comune di Codogno è approdato in Consiglio comunale, fotografando un ente che, sul piano tecnico, viaggia a pieno ritmo ed è in salute sotto il profilo finanziario. Ma dietro l’impeccabilità dei numeri si è acceso lo scontro politico sulle scelte strategiche dell’amministrazione. A tracciare il quadro della solidità finanziaria è stata la consigliera di maggioranza Laura Raimondi Cominesi (Forza Italia), che ha evidenziato come l ’ente sia ormai diventato “debt-free”, con un debito residuo di appena 120 mila euro e una rapidità nei pagamenti che vede le fatture liquidate con 21 giorni di anticipo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comune di Codogno (quasi) libero dai debiti: “Rimasti soli 120mila euro di rosso”

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