Commerciante agrigentino rapinato a Gela | portati via gioielli per 100mila euro

Un commerciante di gioielli di Grotte è stato vittima di una rapina avvenuta il 24 aprile nella zona di Molino a Vento, a Gela. Durante l’aggressione, sono stati sottratti gioielli per un valore stimato di 100.000 euro. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. La vittima si trovava nel negozio quando è stata assalita.

Un commerciante di gioielli originario di Grotte è stato aggredito e rapinato lo scorso 24 aprile nella zona di Molino a Vento, a Gela. I malviventi gli hanno sottratto una valigia contenente preziosi per un valore di circa centomila euro. L'uomo si trovava in città per una serie di appuntamenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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