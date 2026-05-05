City Green Light assume in Brianza come candidarsi

Da monzatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

City Green Light sta pianificando nuove assunzioni nelle sue sedi di Cavenago di Brianza e Costa Volpino (Bergamo). La società cerca personale per rafforzare i propri team e ampliare le attività nelle due location. Per chi è interessato, sono disponibili informazioni su come candidarsi e sui requisiti richiesti. Le selezioni riguardano diverse posizioni e sono aperte a candidati di vari profili professionali.

Nuove assunzioni in arrivo per potenziare le sedi di Cavenago di Brianza e Costa Volpino (Bergamo) per la City Green Light. L'azienda ha infatti annunciato la volontà di inserire una decina di nuove risorse nella propria Business Unit Construction Solutions.“Questa nuova campagna di recruiting -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: City Green Light assume in Brianza, come candidarsi; Feltre accelera sulla sostenibilità: illuminazione LED, meno consumi e città più sicura; Illuminazione pubblica, a Sassuolo manutenzione straordinaria dei pali dei lampioni; Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria: ripristino e riverniciatura dei pali.

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