City Green Light assume in Brianza come candidarsi

City Green Light sta pianificando nuove assunzioni nelle sue sedi di Cavenago di Brianza e Costa Volpino (Bergamo). La società cerca personale per rafforzare i propri team e ampliare le attività nelle due location. Per chi è interessato, sono disponibili informazioni su come candidarsi e sui requisiti richiesti. Le selezioni riguardano diverse posizioni e sono aperte a candidati di vari profili professionali.

Nuove assunzioni in arrivo per potenziare le sedi di Cavenago di Brianza e Costa Volpino (Bergamo) per la City Green Light. L'azienda ha infatti annunciato la volontà di inserire una decina di nuove risorse nella propria Business Unit Construction Solutions.“Questa nuova campagna di recruiting -.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Acquaworld assume oltre 100 lavoratori: come candidarsi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: City Green Light assume in Brianza, come candidarsi; Feltre accelera sulla sostenibilità: illuminazione LED, meno consumi e città più sicura; Illuminazione pubblica, a Sassuolo manutenzione straordinaria dei pali dei lampioni; Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria: ripristino e riverniciatura dei pali. KEY 2025 - City Green Light, il futuro smart della city è senseable03/03/2025 - Le città sensibili arrivano a KEY, The Energy Transition Expo, con City Green Light Group. Il Gruppo, primo operatore di illuminazione pubblica e tra i principali player italiani che ... edilportale.com City Green Light acquisisce Termotecnica Sebina: amplia l’offerta nel settore degli impianti tecnologiciL’acquisizione amplia il portafoglio di servizi di City Green Light nel settore dell’efficienza energetica. L’azienda vicentina, primo operatore privato di pubblica illuminazione in Italia, punta alla ... bergamonews.it 55mila luci pubbliche di Genova sono passate al LED Il Comune di Genova investe nella riqualificazione energetica: dal 2020 ha affidato alla società City Green Light l’appalto per la sostituzione di 58mila punti luce. smart.comune.genova.it/comunicati-sta… x.com A circa due anni dall’avvio di una convenzione con la società City Green Light per il rifacimento dell’illuminazione pubblica, l’amministrazione feltrina fa il punto su quanto fatto finora e sui progetti futuri. Dopo la sostituzione di 3.100 punti luce, si punta a interv - facebook.com facebook