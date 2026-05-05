Ciclismo e territorio | presentata la 15° ' Randonnéè della Valdera'

Domenica 10 maggio alle 8.30 si svolgerà la quindicesima edizione della Randonnée della Valdera, con partenza dal centro sportivo ‘Galimberti’. La manifestazione coinvolge ciclisti che percorreranno un percorso di lunga distanza, attraversando diverse zone del territorio locale. L’evento si ripete annualmente e attira partecipanti da varie Regioni, con l’obiettivo di promuovere il ciclismo e il rapporto tra sport e ambiente.

Domenica 10 maggio, con partenza alle ore 8.30, dal centro sportivo ‘Galimberti’, va in scena la quindicesima edizione della Randonnée della Valdera. La tradizionale manifestazione ciclo turistica in mountain bike parte e arriva a Pontedera, attraversando vari comuni del territorio: Ponsacco.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ciclismo, giovani talenti e nuovi sponsor: presentata la stagione 2026 del Team TechnipesSabato, 7 marzo, nel Salone dell'Arengo del Palazzo del Podestà nel pieno centro storico di Faenza, si è tenuta la presentazione ufficiale del Team...