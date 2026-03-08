Ciclismo giovani talenti e nuovi sponsor | presentata la stagione 2026 del Team Technipes

Sabato nel centro storico di Faenza si è svolta la presentazione ufficiale del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone per la stagione 2026. L'evento si è tenuto nel Salone dell'Arengo del Palazzo del Podestà, con la partecipazione di dirigenti, atleti e rappresentanti degli sponsor. Sono stati annunciati i giovani talenti che compongono la squadra e i nuovi partner che sostengono il progetto.

Sabato, 7 marzo, nel Salone dell'Arengo del Palazzo del Podestà nel pieno centro storico di Faenza, si è tenuta la presentazione ufficiale del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone. Una giornata conviviale che ha rappresentato l'occasione per svelare le novità della stagione 2026 e per una foto di gruppo in piazza del Popolo a Faenza, città in cui ha sede il team guidato dal presidente Gianni Carapia fin dal 2019, anno di avvio del progetto nato da un'idea di Davide Cassani, promosso e sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici. Al tavolo dei relatori Niccolò Bosi, consigliere...

