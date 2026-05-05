Un chihuahua di 15 anni è stato ritrovato vivo, ma in condizioni critiche, all’interno di un sacchetto di plastica abbandonato tra le sterpaglie. La scoperta è avvenuta in un’area periferica, dove il cane è stato trovato privo di cibo e acqua, con evidenti segni di abbandono. I soccorritori hanno immediatamente portato l’animale dal veterinario, dove ha ricevuto le prime cure.

È stato trovato vivo, ma in condizioni disperate, chiuso in una busta di plastica e lasciato tra le sterpaglie. È successo a Tor Vergata, a Roma, dove un chihuahua anziano, circa 15 anni, è stato salvato grazie alla segnalazione di un cittadino. Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio: il cane, ribattezzato Ercole, è stato recuperato dalla Polizia Locale e trasferito al canile della Muratella. A rendere pubblico il caso è stata la LNDC Animal Protection, che ha parlato apertamente di un episodio grave, non solo di abbandono ma anche di maltrattamento. L’ associazione ha presentato una denuncia e ha puntato il dito anche contro la gestione dell’intervento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiuso in un sacchetto e lasciato a morire: chihuahua di 15 anni recuperato in condizioni disperate

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