Chiude per due mesi un ponte di Rho

Il ponte sul bozzante in via Biringhello a Rho sarà chiuso al traffico per un periodo di due mesi. La chiusura riguarda l'intera struttura e sarà in vigore a partire dalla data odierna. Durante questo intervallo temporale, nessun veicolo potrà attraversare il ponte. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per motivi di sicurezza e lavori di manutenzione.

Resterà chiuso per due mesi il ponte sul bozzante di via Biringhello a Rho (hinterland nord-ovest di milano). Lo ha annunciato il comune precisando che il collegamento resterà dall’11 maggio al 6 luglio 2026 per manutenzione straordinaria alla struttura, la rimozione delle barriere laterali del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori sul ponte di Ragone, l'assessore: "Necessari ancora circa due mesi" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chiude per due mesi via Biringhello in corrispondenza del ponte sul Bozzente; Messa in sicurezza della parete rocciosa, chiude per due mesi la Sp 324 a Montecreto; MONTECRETO, CHIUDE PER DUE MESI TRATTO DI PROVINCIALE 324; Forno Canavese: l’ufficio postale chiude per due mesi, al via i lavori. Asilo nido chiude all’improvviso alla Bufalotta, maestre licenziate dopo più di due mesiDopo settimane in un limbo senza stipendio né liquidazione, oggi le maestre dell'asilo nido Parco dei Bambini a Bufalotta sono state licenziate ... fanpage.it Chiude il ponte Piastrella. Via ai lavori sul viadotto. Lo stop durerà due mesiIl vicepresidente della Provincia Carrai: L’obiettivo è riaprire entro l’estate. Nel mentre scattano le modifiche al trasporto pubblico locale. . msn.com Il solito Caiazza apre, il tridente Aruta-Massa-Palmelli chiude i conti contro una Lazio coraggiosa. di Tommaso Criscuolo #Nazionali #Under14 - facebook.com facebook La Roma chiude avanti 3-0 i primi 45 minuti di #RomaFiorentina x.com