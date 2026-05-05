Chiude per due mesi un ponte di Rho

Da milanotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte sul bozzante in via Biringhello a Rho sarà chiuso al traffico per un periodo di due mesi. La chiusura riguarda l'intera struttura e sarà in vigore a partire dalla data odierna. Durante questo intervallo temporale, nessun veicolo potrà attraversare il ponte. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per motivi di sicurezza e lavori di manutenzione.

Resterà chiuso per due mesi il ponte sul bozzante di via Biringhello a Rho (hinterland nord-ovest di milano). Lo ha annunciato il comune precisando che il collegamento resterà dall’11 maggio al 6 luglio 2026 per manutenzione straordinaria alla struttura, la rimozione delle barriere laterali del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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