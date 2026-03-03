Lavori sul ponte di Ragone l' assessore | Necessari ancora circa due mesi

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna ha comunicato in Consiglio che i lavori sul ponte di Ragone richiederanno almeno altri due mesi per essere completati. La risposta è arrivata durante un question time promosso dal consigliere di opposizione di Forza Italia, che ha chiesto aggiornamenti sullo stato delle opere. La data di fine lavori, quindi, si sposta più avanti nel tempo.

Ci vorranno almeno altri due mesi per completare i lavori del ponte di Ragone. E' l'informativa che arriva in Consiglio dall'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna, Massimo Cameliani, in risposta al question time del consigliere di opposizione Alberto Ancarani (Forza Italia) sul ritardo nella conclusione del cantiere. Ancarani ricorda infatti che c'erano state assicurazioni di conclusione entro l'inizio di febbraio. I lavori sono seguiti dalla Provincia, alla quale compete quella strada provinciale, la Sp5 Roncalceci. Sul ponte lo scorso 4 dicembre si è proceduto alle prove di carico e all'apertura al transito veicolare il 7 dicembre 2025.