Chi difende l' ordine garantisce la libertà

Un dibattito si apre sulla relazione tra tutela dell’ordine pubblico e libertà individuale, dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni che coinvolgono diversi esponenti di rilievo. Le conversazioni, registrate nell’ambito di indagini in corso, sono state rese note e hanno suscitato reazioni di vario tipo. La discussione si concentra sulla legittimità delle intercettazioni e sul ruolo delle forze dell’ordine nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Gentile direttore Feltri, che cosa pensa delle intercettazioni riguardanti alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna di Torino? Da quanto emerge, si parlava apertamente della necessità di provocare la polizia per ottenere una reazione, filmarla e poi accusare gli agenti di violenza e repressione. Non le pare gravissimo? Andrea Bianchi Caro Andrea, non solo mi pare gravissimo. Mi pare anche rivelatore. Quelle intercettazioni squarciano il velo su un meccanismo che molti di noi denunciano da anni e che una certa sinistra finge di non vedere: la costruzione scientifica del vittimismo politico. Funziona così. Si occupa abusivamente. Si devasta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi difende l'ordine garantisce la libertà What Is A Search Warrant And When Do Police Need One - Guide To Your Rights Notizie correlate Mettere in ordine i propri beni non è solo una questione di spazio, ma un immenso regalo di libertà per chi amiamo. Come la filosofia svedese della "pulizia consapevole" aiuta a non lasciare pesi ai figliIn Svezia esiste una parola che si pronuncia quasi a bassa voce come un segreto di famiglia tramandato: il Döstädning. Scontro tra M5S e editoria: Angelucci difende la libertà di stampaLa battaglia politica tra il Movimento 5 Stelle e l’editoria si è spostata sul terreno della legittimità costituzionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Famiglia di Palmoli: Ordine nazionale e d'Abruzzo richiamano i colleghi al rispetto del codice deontologico e della Carta di Treviso - Ordine Dei Giornalisti; Legittima difesa, non basta l’intrusione in azienda: per la Cassazione la violenza non è giustificata; Famiglia nel bosco, l’Ordine dei Giornalisti: Rispettare la Carta di Treviso; Fulvio Croce, il suo sacrificio per i diritti di tutti noi. Chi difende l'ordine garantisce la libertàSi occupa abusivamente. Si devasta. Si provoca. Si aggredisce. Si cerca lo scontro. E poi, quando lo Stato finalmente interviene per ristabilire un minimo di ordine, si grida alla repressione ... ilgiornale.it «Ce l’ho con chi difende Askatasuna»A sfregiare Torino non sono stati solo i violenti di professione del noto centro sociale. Ma pure la solita truppa di giustificatori di complemento. Avete rotto. Non ce l’ho tanto con i violenti. I ... panorama.it Anche per chi difende ancora Allegri a spada tratta dicendo che la rosa è scarsa e che lui sta solo lavorando con quello che ha: vi ricordo che questi stessi giocatori, fino a dicembre, erano una squadra vera. Pulisic tra i migliori della Serie A, Modric e Rabiot d x.com Ci sono gesti che non costano nulla, ma che possono cambiare il futuro. Destinare a noi il tuo 5x1000 significa dare forza a chi difende il territorio ogni giorno, con passione e competenza. È una scelta semplice, gratuita e potente. Perché la tua firma "ti costa z - facebook.com facebook