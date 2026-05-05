Dopo la sesta sconfitta consecutiva in campionato, l’allenatore ad interim del Chelsea ha commentato l’andamento della squadra definendolo “inaccettabile” solo quindici minuti dopo la partita persa in casa contro il Nottingham Forest con il risultato di 3-1. La gara si è conclusa con il club che ha subito un’altra sconfitta nel campionato in corso, aggravando la difficile fase attraversata dalla squadra.

2026-05-04 22:34:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore ad interim del Chelsea Calum McFarlane si è lamentato di un’apertura “inaccettabile” 15 minuti dopo che la loro terribile forma è continuata con una sconfitta interna per 3-1 contro il Nottingham Forest. I Blues hanno subito la sesta sconfitta consecutiva in Premier League nonostante Forest abbia apportato otto cambi prima della gara di ritorno della semifinale di Europa League contro l’Aston Villa, gli uomini di McFarlane non sono riusciti a sfruttare la prestazione nella semifinale di FA Cup vinta contro il Leeds United. Taiwo Awoniyi ha portato il Forest in vantaggio al secondo minuto, prima che Igor Jesus trasformasse un rigore al 15? dopo che Malo Gusto è stato penalizzato per aver tirato la maglia di Awoniyi a seguito di una revisione del VAR a bordo campo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea: McFarlane si lamenta di “inaccettabilità” 15 minuti dopo la sesta sconfitta consecutiva

Notizie correlate

Rosenior sta ancora imparando a conoscere il Chelsea in mezzo al “rumore negativo” dopo la quarta sconfitta consecutivaRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Euroleague, Virtus con Valencia arriva la sesta sconfitta consecutiva. Vildoza k.o.Le Vu Nere lottano ma crollano nel finale sotto i colpi di un Reuvers inarrestabile (33 punti).

Panoramica sull’argomento

Chelsea, McFarlane loda la squadra: Sono orgoglioso di come si sono comportatiIl Chelsea esce dall’Etihad con un pareggio prezioso e meritato, e Calum McFarlane non nasconde l’orgoglio per la prestazione dei suoi. Alla guida dei Blues in una situazione tutt’altro che semplice, ... tuttomercatoweb.com

Chelsea, McFarlane: Ho sentito Rosenior dopo il suo addio, mi dispiace non abbia funzionatoArchiviata l’era di Liam Rosenior, il Chelsea riparte da Calum McFarlane, chiamato a guidare la squadra fino al termine della stagione. Alla vigilia. tuttomercatoweb.com