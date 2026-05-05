Chaozhou Three-Circle | IPO da 1 miliardo dopo l’utile +48,5%

Una società cinese attiva nel settore dei componenti per data center ha annunciato un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) da un miliardo di dollari, dopo aver registrato un aumento dell’utile del 48,5%. La quotazione è prevista entro giugno, ma ancora non è stato confermato chi approverà ufficialmente il collocamento. Si tratta di un’operazione che potrebbe avere ripercussioni sul mercato di settore.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa quotazione il mercato dei componenti per data center?. Chi garantirà l'approvazione finale per il collocamento entro giugno?. Perché i margini di profitto crescono più velocemente dei ricavi?. Dove verranno investiti esattamente il miliardo di dollari raccolti?.? In Breve Primo trimestre 2026: ricavi 2,68 miliardi yuan e utile netto 790,9 milioni yuan.. Crescita ricavi 2025 pari al 22,1% con 9,01 miliardi di yuan totali.. China Galaxy International funge da sponsor per l'operazione a Hong Kong.. Possibile conclusione del collocamento entro la fine di giugno dopo via libera CSRC.. Il gruppo Chaozhou Three-Circle punta a raccogliere 1 miliardo di dollari tramite una nuova quotazione alla Borsa di Hong Kong dopo un primo trimestre 2026 con utili in crescita del 48,5%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chaozhou Three-Circle: IPO da 1 miliardo dopo l’utile +48,5% Notizie correlate Bithumb: IPO slittata al 2028 dopo errore da 40 miliardiL’exchange sudcoreano Bithumb ha posticipato la sua offerta pubblica iniziale oltre il 2028, abbandonando l’obiettivo originario del 2025 a causa di... Furto da 285 milioni su Drift: Circle rompe il silenzio dopo l’attaccoIl protocollo Drift su Solana ha subito un drenaggio di risorse per un valore stimato tra i 270 e i 285 milioni di dollari il primo aprile 2026,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuova IPO miliardaria alla Borsa di Hong Kong? Chaozhou Three-Circle Group si muove con grandi obiettivi; Chaozhou Three-Circle Group punta a raccogliere fino a 1 miliardo con IPO a Hong Kong; Chaozhou Three-Circle punta a una IPO da 1 miliardo di dollari a Hong Kong; Chaozhou Three-Circle Group punta a una quotazione da 1 miliardo di dollari a Hong Kong. Chaozhou Three-Circle Group punta a raccogliere fino a 1 miliardo con IPO a Hong Kong(Teleborsa) - Chaozhou Three-Circle Group, produttore cinese di componenti ceramici avanzati utilizzati in smartphone, automobili, data center e telecomunicazioni, sta lavorando a una quotazione a Hon ... finanza.repubblica.it Nuova IPO miliardaria alla Borsa di Hong Kong? Chaozhou Three-Circle Group si muove con grandi obiettiviSecondo Hong Kong Exchanges and Clearing, nei primi tre mesi dell'anno sono state realizzate 40 IPO per un totale di 110,4 miliardi di dollari di Hong Kong ... startupitalia.eu