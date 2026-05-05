Champions in bilico | solo 7 punti in 7 gare dopo il ko col Sassuolo

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la squadra si trova a soli sette punti nelle ultime sette partite di Champions League. Con questo rendimento, la squadra ha raccolto pochi punti e si trova in una posizione difficile nella competizione. Le recenti partite hanno evidenziato alcune difficoltà difensive, che hanno contribuito alla perdita di punti importanti. La situazione mette in discussione le scelte tattiche e le possibili correzioni per migliorare le prestazioni.

? Cosa scoprirai Come può Allegri correggere la tattica dopo il crollo contro il Sassuolo?. Quali errori difensivi hanno causato la perdita di punti contro il Sassuolo?. Chi deve cambiare per evitare il declino dopo il pareggio col Verona?. Quanto margine di errore resta prima di perdere la Champions contro l'Atalanta?.? In Breve Un solo successo ottenuto contro il Verona nelle ultime 7 partite disputate.. La sconfitta a Reggio Emilia evidenzia fragilità difensive e scarsa efficacia offensiva.. La sfida decisiva contro l'Atalanta serve a invertire il trend negativo.. Allegri deve riorganizzare il gruppo per non perdere il contatto con la testa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Champions in bilico: solo 7 punti in 7 gare dopo il ko col Sassuolo Notizie correlate F1, crisi Williams: piano fallito e solo 2 punti dopo tre gareLa stagione 2026 della Formula 1 ha preso una piega inaspettata per la scuderia di Grove, che dopo le prime tre tappe del campionato si ritrova ferma... Cremonese, Nicola dopo il ko col Milan: «Giocato con qualità e personalità, solo un rammarico»In seguito alla sconfitta contro il Milan, Davide Nicola evidenzia una crescita della Cremonese e richiama l’attenzione su elementi chiave del gioco,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Juve fermata in casa dal Verona già retrocesso, per Spalletti Champions ancora in bilico; Fiorentina, non solo De Gea: anche Kean in bilico?; Milan, si va verso la rivoluzione a centrocampo: non solo Goretzka, tornano di moda Javi Guerra e Anguissa. Modric in bilico, via Fofana e Loftus-Cheek; Cessioni Juventus, tutti i nomi in bilico: Di Gregorio, Koopmeiners, Zhegrova e non solo. Juventus e Milan si complicano la corsa alla Champions, quarto posto in bilicoI bianconeri non sfruttano l'occasione per agganciare il Milan, sconfitto dal Sassuolo, pareggiando inaspettatamente contro il Verona. juvenews.eu Gazzetta: Povero Diavolo, figuraccia con il Sassuolo. Milan sfiduciato: non segna più e la Champions torna in bilicoL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: Povero Diavolo, figuraccia con il Sassuolo. Milan sfiduciato: non segna più e la Champions torna ... milannews.it RT @MatteoDG93: CALCOLI DOPO 35 GIORNATE SERIE A Quota Champions aritmetica: per Napoli, Milan e Juventus servono 73 punti. La Roma può a… x.com La Roma crede nella Champions e manda un messaggio a Juve e Milan! Poker senza storia alla Fiorentina: i giallorossi si portano a -1 dal 4° posto - facebook.com facebook