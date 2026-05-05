Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Ritorno Palinsesto Telecronisti

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026 si svolgeranno le partite di ritorno delle semifinali di Champions League, trasmesse in diretta esclusiva su Sky e NOW. Le gare vedranno le squadre coinvolte affrontarsi in due incontri che determineranno le qualificate alla finale della competizione europea. La programmazione prevede telecronisti dedicati e un palinsesto specifico per seguire in tempo reale tutte le fasi delle sfide.

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, le semifinali di ritorno della massima competizione europea per club. Martedì alle 21 il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atlético Madrid, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì, sempre alle 21, appuntamento con Bayern Monaco-PSG: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Ritorno, Palinsesto Telecronisti Notizie correlate Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Andata, Palinsesto TelecronistiScopri il palinsesto completo e i telecronisti delle semifinali di andata di Champions League 25/26. Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Ottavi Ritorno, Palinsesto TelecronistiMartedi 17 e Mercoledi 18 Marzo 2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI RITORNO SU SKY E IN STREAMING SU NOW7 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario; Champions 2025-26 dove vedere in tv e streaming tutte le partite: in chiaro, su Amazon, Sky. Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Andata, Palinsesto TelecronistiTutto su Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Andata, Palinsesto Telecronisti. » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it Champions 2025-26 dove vedere in tv e streaming tutte le partite: in chiaro, su Amazon, SkySu quale emittente vedere le partite della Champions League 2025-26: Sky a pagamento e in chiaro, su Amazon anche gratis ... sport.virgilio.it «La partita sarà disponibile anche per chi ha attivato il pacchetto ‘Zona DAZN’ su Sky, direttamente su DAZN 1, al canale 214». L’atteso match di Serie A tra Inter e Parma si potrà seguire in diretta esclusiva su DAZN, utilizzando l’app compatibile con smart tv, - facebook.com facebook F1 2026, diretta esclusiva Gran Premio Miami Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 x.com