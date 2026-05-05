Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Ritorno Palinsesto Telecronisti

Da digital-news.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026 si svolgeranno le partite di ritorno delle semifinali di Champions League, trasmesse in diretta esclusiva su Sky e NOW. Le gare vedranno le squadre coinvolte affrontarsi in due incontri che determineranno le qualificate alla finale della competizione europea. La programmazione prevede telecronisti dedicati e un palinsesto specifico per seguire in tempo reale tutte le fasi delle sfide.

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, le semifinali di ritorno della massima competizione europea per club. Martedì alle 21 il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atlético Madrid, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì, sempre alle 21, appuntamento con Bayern Monaco-PSG: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.🔗 Leggi su Digital-news.it

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