champions 2025 26 diretta esclusiva sky now semifinali andata palinsesto telecronisti

Le semifinali di andata della Champions League 202526 si svolgeranno il 28 e 29 aprile, con la diretta disponibile in streaming su Sky e NOW. È stato annunciato il palinsesto completo delle partite e i telecronisti che commenteranno gli incontri. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in tempo reale attraverso le piattaforme di trasmissione ufficiali durante le due serate di metà settimana.

Scopri il palinsesto completo e i telecronisti delle semifinali di andata di Champions League 2526. Segui in diretta streaming su Sky e NOW il 28 e 29 aprile. Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, le semifinali d’andata della massima competizione europea per club. Martedì alle 21 da non perdere l’attesissima sfida tra PSG e Bayern-Monaco, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì alla stessa ora appuntamento con Atlético Madrid-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.🔗 Leggi su Digital-news.it

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