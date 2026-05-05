Cervinia addio ad Attilio Neyroz | finisce l’era dell’Hermitage

A Cervinia si conclude l’epoca dell’Hermitage con la scomparsa di Attilio Neyroz. L’imprenditore aveva riunito 54 proprietari per realizzare questa struttura, diventata un punto di riferimento locale. Oggi, i figli di Neyroz gestiscono l’attività e continuano a portare avanti l’eredità lasciata dal padre. La notizia ha suscitato attenzione tra chi conosceva la storia della località e delle sue imprese.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a riunire 54 proprietari per costruire l'Hermitage?. Chi sono i figli che oggi gestiscono l'impero del padre?. Quali minacce climatiche aveva previsto Neyroz per le montagne valdostane?. Come si è trasformato un albergo di seconda categoria in lusso?.? In Breve Neyroz fondò l'Hermitage nel 1975 riunendo 54 proprietari di terreni a Cervinia.. La gestione passa ai figli Corrado ed Elena dopo la morte del fondatore.. Il ristorante La Chandelle ottenne il diploma Accademia Italiana della Cucina nel 2010.. Esequie fissate giovedì 7 maggio alle ore 10:00 nella chiesa di Cervinia.. Attilio Neyroz, figura storica dell’ospitalità a Cervinia, è deceduto all’età di 92 anni lasciando un segno profondo nella gestione alberghiera della Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervinia, addio ad Attilio Neyroz: finisce l’era dell’Hermitage Notizie correlate Roma, addio a Bruno Conti: finisce un’era durata 50 anniSi chiude un’era geologica nella Capitale: Bruno Conti lascerà ufficialmente la Roma il prossimo 30 giugno. Addio al boss Ninetto Gullace: finisce un’era tra Liguria e Calabria? Cosa sapere Carmelo Gullace muore a 75 anni nella sua villa blindata di Toirano.