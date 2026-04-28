Addio al boss Ninetto Gullace | finisce un’era tra Liguria e Calabria

È deceduto a 75 anni il boss Carmelo Gullace, noto nel territorio tra Liguria e Calabria. La sua morte si è verificata nella sua villa protetta a Toirano, chiudendo così l'inchiesta Alchemia che aveva coinvolto la cosca Raso-Gullace-Albanese. La scomparsa di Gullace segna la fine di un'epoca per quel mondo criminale.

? Cosa sapere Carmelo Gullace muore a 75 anni nella sua villa blindata di Toirano.. La scomparsa chiude l'inchiesta Alchemia sulla cosca Raso-Gullace-Albanese tra Liguria e Calabria.. Carmelo Gullace, conosciuto da molti come Ninetto, è venuto a mancare nella serata di domenica all’interno della sua villa blindata situata a Toirano, dopo una lunga lotta contro una patologia che lo aveva segnato profondamente. L’uomo, che aveva 75 anni e le sue radici affondavano nella zona di Cittanova, nella Piana di Tauro, viveva in regime di arresti domiciliari proprio nella residenza che per anni era stata al centro di dispute legali tra sequestri e restituzioni dei beni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al boss Ninetto Gullace: finisce un’era tra Liguria e Calabria Notizie correlate Leggi anche: Arrestato il boss Roberto Mazzarella: era tra i quattro latitanti più pericolosi. Era nascosto in un resort da mille euro a notte Addio al Mago delle Vedove: finisce l’era del re delle casseforti? Cosa sapere Muore a Roma il settantaseienne Stefano Virgili, specialista in violazione di casseforti bancarie.