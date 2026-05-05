Cercavo la felicità nel successo l’ho ritrovata in Dio e nella fede

Il cantante dei The Sun ha raccontato di aver cercato la felicità nel successo, ma di averla ritrovata nella fede e in Dio. Ha spiegato che prima di raggiungere palcoscenici importanti, percepiva un vuoto negli occhi e una mancanza di pace interiore. Questa riflessione arriva in un momento in cui il musicista condivide il suo percorso di cambiamento e di ricerca di un senso più profondo nella vita.

Talvolta le scelte terrene possono portare ad attraversare inferni con le sembianze di una felicità materiale che finisce per dissolversi nell’inconsistenza di un’illusione contenente una voragine. Francesco Lorenzi, classe 1982, era un ragazzo di Thiene (Vicenza) appassionato di musica che in parrocchia poneva domande profonde sul senso della vita, ottenendo risposte ritenute deludenti o dogmatiche. Ciò suscitò in lui un sentimento anticlericale. Fondò un gruppo punk, i Sun Eats Hours, che ottennero un rilevante successo internazionale, giungendo a esibirsi anche con i Cure, tra le band cult di questo inquieto genere. Le sue domande originarie, tuttavia, restavano latenti e inevase, quasi un grido.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Cercavo la felicità nel successo, l’ho (ri)trovata in Dio e nella fede» Notizie correlate Leggi anche: David, guai al successo: Zalone e Genovese all’indice. Nella 71esima edizione del premio si (ri)scopre che il denaro puzza e l’incasso è disdicevole Nel sequel 'Il diavolo veste Prada 2' anche lo stilista cesenate: "Ho urtato per sbaglio Meryl Streep mentre cercavo il bagno"Notizia curiosa che arriva dal mondo della moda milanese, in occasione dell’uscita de ‘Il diavolo veste Prada 2’, si apprende che il cesenate Simone... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Romina Power durissima contro Al Bano a Belve: Cercavo un appoggio, non ho trovato niente. Le esperienze con LSD e le notti folli con i Rolling Stones. La vera felicità non è per sempre: da Freud la via per trovare il giusto benessereFreud ci insegna che la vera felicità non può durare. Scopri perché l'ossessione del sempre ci rende infelici e qual è la via del sano benessere. libreriamo.it Cercare e trovare la vera felicitàRileggendo a bocce ferme per intero e di seguito i discorsi di Benedetto XVI nel Regno Unito si rileva un filo rosso presente in quasi tutti gli interventi, vale dire il rapporto tra vita cristiana, ... avvenire.it