Nel sequel ' Il diavolo veste Prada 2' anche lo stilista cesenate | Ho urtato per sbaglio Meryl Streep mentre cercavo il bagno

Da cesenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Notizia curiosa che arriva dal mondo della moda milanese, in occasione dell’uscita de ‘Il diavolo veste Prada 2’, si apprende che il cesenate Simone Botte, direttore creativo del brand Simon Cracker,  ha contribuito al guardaroba del sequel tanto atteso, ed ha anche preso parte ad una scena del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA #2 | Meryl Streep, Anne Hathaway

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