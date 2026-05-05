Cento finanzieri trucidati per l' insurrezione di Trieste | la finanza li ricorda a Basovizza 81 anni dopo

Ottantuno anni dopo, nel luogo dove furono uccisi, una cerimonia ricorda i cento finanzieri morti durante l’insurrezione di Trieste. Una lastra con i nomi e i cognomi di 97 di loro, posizionata vicino all’ingresso di una cava nel Carso, rende omaggio alle vittime. La temperatura raggiunge i 97 gradi, mentre i partecipanti si riuniscono a Basovizza per ricordare quegli eventi.

97 gradi, cognomi e nomi su una lastra quasi in orizzontale a pochi passi dall'apertura nel Carso, ormai tombata, che ne inghiottì tanti di più. Furono prelevati dalla caserma di Campo Marzio dalle truppe titine, uccisi e gettati nella foiba. A ricordare i finanzieri oggi, 5 maggio, nell'81esimo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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