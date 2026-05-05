Cosa: Il debutto di Cena con sorpresa, una brillante commedia teatrale che esplora l’ipocrisia sociale, le dinamiche relazionali e i limiti della mentalità moderna. Dove e Quando: Alla Sala Umberto di Roma, in programmazione dal 6 al 17 maggio 2026. Perché: Per godere di un testo ironico e tagliente interpretato da un cast d’eccezione, capace di far ridere e al contempo riflettere sui tabù e i pregiudizi che si nascondono dietro l’apparente apertura mentale. Il panorama culturale e teatrale della Capitale si prepara ad accogliere un nuovo, attesissimo appuntamento all’insegna della risata intelligente. Dal 6 al 17 maggio 2026, il palcoscenico della Sala Umberto ospiterà il debutto di Cena con sorpresa.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Cena con Sorpresa: Ipocrisie e Pregiudizi in Scena a Roma

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