Stasera si discute di un caso legato a una figura pubblica coinvolta in un procedimento giudiziario e di nuovi filmati inediti che mostrano una donna a Crans-Montana. I video sono stati diffusi di recente e hanno riacceso l'attenzione mediatica. Contestualmente, si parla di una richiesta di grazia per motivi umanitari che ha generato tensioni tra le forze politiche, portando a confronti pubblici.

? Cosa scoprirai Cosa mostrano i nuovi filmati inediti su Jessica Moretti a Crans-Montana?. Perché la grazia per motivi umanitari ha scatenato lo scontro politico?. Quali nuovi elementi emergono dall'inchiesta di Garlasco stasera?. Come influenzeranno le dichiarazioni dell'ambasciatore i rapporti con la Svizzera?.? In Breve Debate su Rete 4 il 4 maggio 2026 con Nicola Porro e Alessandro Sallusti.. Partecipazione in studio di Giorgio Mulè, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro e Filippo Lombardi.. Presenza dell'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado per i risvolti transfrontalieri in Svizzera.. Nuovi filmati su Jessica Moretti a Crans-Montana e aggiornamenti inchiesta Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Minetti e nuovi filmati su Moretti: il dibattito di stasera

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