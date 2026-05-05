Il prossimo 10 maggio, nel centro storico di Caserta, si terrà una manifestazione volta a ridurre il traffico veicolare. Per quella giornata, si prevede di limitare l’accesso alle auto nell’area centrale per promuovere una mobilità più sostenibile. La proposta è stata ideata e sostenuta da tre promotori, che hanno lavorato per definire le modalità di questa iniziativa. La decisione riguarda principalmente il cambiamento delle abitudini di spostamento nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico nel centro storico domenica 10 maggio?. Chi sono i tre promotori della proposta per la mobilità sostenibile?. Quale percorso esatto percorreranno i partecipanti durante la pedalata?. Perché le associazioni chiedono la chiusura totale alle auto private?.? In Breve Raduno ore 9:45 in Piazza Gramsci con partenza ufficiale alle 10:15.. Percorso ciclabile attraversa Corso Trieste, Piazza Dante e Piazza Vanvitelli.. Arrivo previsto ore 12:00 presso l'area Campo Laudato SI.. Croce Rossa Italiana e Servizio Volontariato Giovanile garantiscono sicurezza e assistenza.. Piero Giani, Carlo Scatozza e Lia Pannitti hanno presentato oggi presso la sede dell’Unicef di Caserta il programma per la giornata dedicata alla mobilità sostenibile prevista per domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, la sfida per il 10 maggio: centro storico senza auto?

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