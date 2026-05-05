Denuncia la situazione sul lavoro giovanile la capogruppo della lista " La città futura " Sandra Carli Ballola (nella foto), sottolineando come all’istituto superiore Remo Brindisi "il liceo linguistico è svanito da alcuni anni e quest’anno ci sono stati problemi con l’indirizzo di accoglienza turistica all’Istituto professionale alberghiero. Eppure dovrebbe essere una priorità". Per "La città futura" le nuove generazioni devono essere al centro dell’attenzione politica e della riflessione di chi si candida al governo della città. "I nostri giovani devono poter studiare per formare la loro personalità di cittadini e di attori sociali, quindi non solo per imparare un mestiere".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carli Ballola: "Potenziare le offerte di lavoro per i nostri giovani"

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