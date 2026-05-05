Caos internazionale? L' aeroporto Marconi non si ferma e supera il milione di passeggeri

L’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi ha superato il milione di passeggeri, mantenendo un andamento positivo nonostante le tensioni geopolitiche e le incertezze sui mercati internazionali. La crescita si è verificata in un periodo caratterizzato da instabilità globale, ma il traffico aereo nella struttura non ha subito flessioni significative. La presenza di voli nazionali e internazionali ha contribuito a sostenere i numeri del traffico passeggeri.

Nonostante il contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e incertezze sui mercati, l’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi continua a crescere. Ad aprile 2026 lo scalo bolognese ha superato nuovamente quota un milione di passeggeri, registrando il miglior mese di aprile della sua.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caos internazionale? L'aeroporto Marconi non si ferma e supera il milione di passeggeri; Un compito difficile: raccontare la politica internazionale – 13 gennaio 2020; il manifesto; Sciopero dei tassisti, a Napoli caos in stazione e aeroporto: centinaia di turisti appiedati. Caos internazionale? L'aeroporto Marconi non si ferma e supera il milione di passeggeriÈ il miglior aprile nella storia dello scalo bolognese: boom dei voli internazionali, Catania e Tirana tra le destinazioni più richieste ... bolognatoday.it Non solo caos parcheggi all'aeroporto: segnaletica e viabilità da rifare, ancora niente trenoIl problema della sosta selvaggia al San Francesco si somma alla cartellonistica scarsa sulla Centrale umbra e all'assenza della stazione nonostante un progetto già definito ... corrieredellumbria.it Caos internazionale L'aeroporto Marconi non si ferma e supera il milione di passeggeri x.com Nel caos gentile del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, tra i grandi generali dell'editoria che marciano in ordine sparso, ci sarà una piccola tenda di provincia chiamata Monetti Editore. Lì, le parole non chiedono il permesso di entrare nei generi, n - facebook.com facebook