Domenica all’alba, alla stazione di Cesena, si è verificato un episodio di disordine che ha coinvolto circa venti giovani. Durante l’accaduto, cinque di loro sono stati denunciati dalle forze dell’ordine. La polizia ha riferito che il gruppo ha causato scompiglio all’interno del treno, creando disagio tra i passeggeri e richiedendo l’intervento delle autorità per gestire la situazione. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Tanto scompiglio alla stazione di Cesena domenica all’alba, quando una ‘banda’ di 20 ragazzi, tutti di origine straniera, tra i 17 e i 22 anni, sono stati fatti scendere alle 6 del mattino in stazione dal Capotreno perchè si sono rifiutati di pagare il biglietto del treno (viaggiavano da Rimini a Bologna) e non hanno fornito le loro generalità. Un fenomeno che purtroppo capita sempre più spesso. Giovani e giovanissimi che, dopo una notte ‘brava’ (in genere nelle località di mare) salgono sul treno senza essere muniti di regolare biglietto di viaggio. Fanno scompiglio e confusione e rispondono con arroganza ai controllori che chiedono il biglietto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos in treno: denunciati 5 ragazzi

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