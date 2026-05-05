Caos al Gf Vip tutti contro Marco Berry | tensioni e confronti Cosa è successo

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati diversi scontri tra i concorrenti, con particolare attenzione verso Marco Berry. Durante la settimana, si sono registrati confronti e tensioni tra gli inquilini, che hanno portato a discussioni accese. L'illusionista è stato al centro di queste dinamiche, che hanno coinvolto più di un partecipante. La situazione ha generato un clima di caos all’interno del reality, con momenti di confronto diretto tra i concorrenti.

(Adnkronos) – Tutti contro Marco Berry. Nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della settimana si sono consumati scontri accesi tra gli inquilini, con l'illusionista come protagonista. In particolare, il concorrente ha avuto un litigio, durato giorni, con Francesca Manzini. Tutto è cominciato quando Berry ha posto alcune domande all'imitatrice sulla sua vita privata, in particolare sul suo passato. Domande scomode che hanno messo Manzini in evidente difficoltà. Questa sarebbe stata la miccia che ha fatto esplodere il conflitto, culminato poi in attacchi da parte di Marco Berry che hanno colpito nel profondo la concorrente. In...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. #gfvip x.com

Stasera intorno alle 22:00 arriva la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 nella quale conosceremo il secondo finalista di questa edizione. Sono sei i concorrenti in nomination: Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Ales - facebook.com facebook