canile dove i nostri amici trovano casa

Dentro un canile, i cani arrivano ogni giorno portando con sé storie diverse. Alcuni sono stati abbandonati, altri trovati randagi o consegnati da proprietari impossibilitati a mantenerli. Le strutture si occupano di fornire loro cure e assistenza, in attesa di trovare una nuova famiglia. Le situazioni di partenza variano, ma tutte le strutture si impegnano a prendersi cura di questi animali fino a una nuova adozione.

Che cosa succede dentro un canile? Chi sono i cani che arrivano ogni giorno, quali storie tristi raccontano? Come si svolge la loro giornata, chi si prende cura di loro e come possono trovare una nuova famiglia? Quale ruolo possiamo avere noi ragazzi per dare un futuro migliore agli animali? Per rispondere a queste domande siamo entrati nel canile di Imola di via Gambellara e abbiamo intervistato i volontari della struttura. Quanti cani si trovano ora qui? "Al momento una quarantina di cani provenienti sia dal territorio comunale che dai Comuni convenzionati (tutti i Comuni del Circondario imolese fatta esclusione di Medicina)". Da quanto tempo è aperto il canile? "Esiste dal 1997 ed è gestito dalla nostra cooperativa dal 2010".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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