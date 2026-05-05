Cameron Diaz ha dato alla luce il suo terzo bambino all'età di 53 anni. L'attrice e il marito, musicista, hanno comunicato la nascita attraverso il profilo Instagram del marito nella giornata di lunedì 4 maggio. La coppia non aveva annunciato in anticipo questa nuova nascita, mantenendo riservata la notizia fino al momento ufficiale.

Cameron Diaz è diventata di nuovo mamma a 53 anni. Lei e il marito Benji Madden hanno annunciato la nascita del terzo figlio lunedì 4 maggio sul profilo Instagram del musicista. Non viene mostrato il volto del neonato ma un disegno: una nave pirata con sotto il nome del bambino, ovvero Nautas Madden. Cameron Diaz mamma a 53 anni, è nato il terzo figlio Nautas Madden. Per Cameron, che compirà 54 anni ad agosto è il terzo figlio dopo Raddix Wildflower e Cardinal. Nel post su Instagram il padre ha detto di sentirsi fortunato ed emozionato, e ha aggiunto che i loro figli sono sani e felici. Insieme al disegno della nave, ha condiviso anche altre illustrazioni, tra cui un cardinale – un chiaro riferimento al secondogenito Cardinal – e una pianta in vaso.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Cameron Diaz di nuovo mamma a 53 anni: il nome del terzo figlio e il suo significatoCameron Diaz ha chiamato Nautas il terzo figlio: ecco il significato del nome, il ritiro da Hollywood e la sua nuova vita con la famiglia. tag24.it

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Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta: il figlio si chiama Nautas. L'annuncio del felicissimo papà Benji Madden, su Instagram. - facebook.com facebook