Calciomercato l’Inter non dimentica la pratica Leon Goretzka

Durante la sessione estiva di calciomercato, l’Inter valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto centrale. Tra i nomi circolati, ci sarebbe anche quello di un centrocampista tedesco del Bayern Monaco. La società nerazzurra tiene sotto osservazione questa possibilità e studia le modalità di un eventuale trasferimento. Al momento, non ci sono ancora ufficializzazioni o accordi definitivi.

Lo sappiamo, il calciomercato estivo porterà diverse novità nel centrocampo dell’Inter: tra queste potrebbe esserci anche il centrale del Bayern Monaco Leon Goretzka. Delle sei caselle del reparto nevralgico per la stagione 202627 quattro sembrano essere già assegnate: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Petar Sucic – Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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l'unico club italiano su Leon #Goretzka attualmente è il #Milan. Il suo nome è sul tavolo ma non è allo stato avanzato (chiede 7M annui più bonus alla firma da 10) l'altro nome sul banco è quello di Gonçalo Ramos del Paris Saint Germain (anche qui non s x.com