Calciomercato come si inserirebbe Leon Goretzka nel centrocampo dell’Inter?

Nel calciomercato, si parla di un possibile inserimento di Leon Goretzka nel centrocampo dell’Inter. Il giocatore possiede una solida esperienza e una carriera internazionale di rilievo, con diversi titoli vinti. È attualmente senza contratto e potrebbe arrivare a parametro zero, rappresentando una soluzione interessante per la mediana nerazzurra.

Esperienza da vendere e caratura internazionale. Abituato a vincere e raggiungibile a parametro zero. Tra i nomi caldi del calciomercato europeo c'è quello di Leon Goretzka: sul centrocampista del Bayern Monaco ci sarebbe – come sappiamo – anche l'Inter.

Calciomercato, l’Inter ritorna sui parametri zero: aperto il fasciolo Leon GoretzkaCome riportato da diverse testate, Bild – il noto tabloid tedesco – avrebbe rilanciato una notizia di calciomercato che riguarda da vicino l’ Inter:...

