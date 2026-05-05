Calciomercato Inter LIVE | dalla Roma spuntano ben tre obiettivi Ausilio punta anche sui profili con esperienza

Durante il calciomercato, sono circolate notizie sull'interesse dell'Inter per tre giocatori provenienti dalla Roma. La società nerazzurra sta seguendo con attenzione anche profili con esperienza, oltre alle trattative in corso. Sono stati segnalati incontri tra le parti e alcune operazioni sono state concluse, mentre altre sono ancora in fase di negoziazione. La sessione di mercato rimane calda con aggiornamenti costanti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 05 MAGGIO Mercato Inter, talento ma anche esperienza: ecco i profili “esperti” ricercati dai nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: dalla Roma spuntano ben tre obiettivi. Ausilio punta anche sui profili con esperienza Calciomercato Inter, una sola trattativa ancora in piedi Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Sono ben tre i profili per migliorare la difesa nerazzurra. C’è anche Kim!di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Mercato Inter, dalla Roma spuntano ben tre obiettivi: non solo Manu Koné, ecco chi sono gli altridi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri guardano in casa della Roma e puntano su ben tre obiettivi: ecco di chi si tratta L’Inter si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'Inter guarda già avanti: dal sogno Nico Paz a Kone, i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; L'Inter batte 2-0 il Parma ed è Campione d'Italia 2025/2026. 21esimo titolo della sua storia; Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioni. Calciomercato Inter, acquisto e cessione a dieci volte il prezzoAkinsanmiro jolly di calciomercato Inter. Con un milione Marotta potrà controriscattarlo dal Pisa e poi cederlo a 10 milioni ... interlive.it Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Massimo #Moratti: “ #Barella il mio giocatore preferito di questa #Inter, a cui manca un po’ di fantasia per crescere ancora. Fossi presidente oggi, farei di tutto per prendere e portare in nerazzurro #NicoPaz. Serve uno così”. #calciomercato x.com https://youtu.be/CunAiqrBEwcsi=TU8lBvtG7OA0LX-R #marotta #inter #calciomercato - facebook.com facebook