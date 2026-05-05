Cade sulla Via degli Dei | escursionista olandese soccorso in Appennino

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escursionista olandese è stato soccorso questa mattina lungo la Via degli Dei, il sentiero che attraversa l’Appennino tra Bologna e Firenze. Secondo quanto riferito, l’uomo è caduto durante un’escursione, rendendo necessaria l’intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono arrivati i tecnici del soccorso alpino, che hanno raggiunto l’escursionista e avviato le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Brutta disavventura per un escursionista lungo la Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino. Un escursionista olandese di 63 anni è caduto durante il cammino riportando la frattura di un polso ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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