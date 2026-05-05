Cade sulla Via degli Dei | escursionista olandese soccorso in Appennino

Un escursionista olandese è stato soccorso questa mattina lungo la Via degli Dei, il sentiero che attraversa l’Appennino tra Bologna e Firenze. Secondo quanto riferito, l’uomo è caduto durante un’escursione, rendendo necessaria l’intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono arrivati i tecnici del soccorso alpino, che hanno raggiunto l’escursionista e avviato le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Brutta disavventura per un escursionista lungo la Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino. Un escursionista olandese di 63 anni è caduto durante il cammino riportando la frattura di un polso ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cade sulla Via degli Dei: escursionista olandese soccorso in Appennino; Cade sulla normale alla Cima dei Preti, recuperato dall'Elisoccorso regionale; Escursionista cade sul sentiero a Massa Lubrense: tratta in salvo dal soccorso alpino; Cade lungo il sentiero delle Ammoniti: paura sul Monte Petrano. Sorso: cade da un albero, ferito taglialegna x.com Oggi non cade solo un edificio. Cade un simbolo del potere della camorra. Con la demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, lo Stato dimostra che la criminalità organizzata non è invincibile. Il clan Gionta perde una roccaforte storica. I cittadini della C - facebook.com facebook