Ca’ di Lugo protocollo per la gestione aree alluvionate

Il Consiglio Comunale di Lugo si è riunito il 23 aprile presso la residenza comunale e ha approvato all’unanimità un protocollo di intesa. L’accordo riguarda la gestione delle aree alluvionate nella località Ca’ di Lugo, in seguito agli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. La deliberazione riguarda specificamente le procedure e le modalità di intervento nelle zone interessate dall’alluvione.

Il Consiglio Comunale di Lugo ha approvato all’unanimità, durante la seduta svoltasi il 23 aprile presso la residenza comunale, un importante protocollo di intesa finalizzato alla gestione delle aree colpite dall’alluvione del maggio 2023 in località Ca’ di Lugo. L’atto riguarda nello specifico la cessione gratuita di una porzione di terreno situata in via Fiumazzo ai civici 195 e 197, identificata catastalmente al foglio 77 mappale 130. Questo accordo rappresenta un passaggio fondamentale per il completamento della messa in sicurezza idraulica del fiume Santerno e per fornire una soluzione definitiva ai residenti che hanno subito la perdita della propria abitazione a causa degli eventi meteorologici estremi di tre anni fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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