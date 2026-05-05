Busseto 16enne ferito da arma bianca

Ieri sera a Busseto un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un'arma bianca al termine di una lite. Il personale del 118 è intervenuto per soccorrerlo e portarlo in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Momenti di paura nella serata di ieri, quando un ragazzo di 16 anni è stato soccorso dal personale del 118 dopo essere rimasto ferito da arma bianca al termine di una lite. L’allarme è scattato poco dopo le 20 nella zona compresa tra viale della Repubblica e piazza Matteotti.Secondo le prime.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Napoli: 16enne ferito da spari a piazzetta CarolinaNel cuore pulsante di Napoli, una notte ha un giovane di 16 anni colpito da colpi d’arma da fuoco in piazzetta Carolina. Leggi anche: Ferito da un colpo d'arma da fuoco a Monte Sant'Angelo