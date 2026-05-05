Buona notizia per i pendolari | verrà riattivata la linea Seregno-Carnate

Una buona notizia per chi si sposta tra le due località: è stato approvato il ripristino della linea Seregno-Carnate. La tratta sarà operativa con un treno all’ora e offrirà collegamenti diretti alle principali linee ferroviarie verso Milano. La riattivazione entrerà in vigore a breve, puntando a facilitare gli spostamenti quotidiani dei pendolari. Nessuna indicazione è stata fornita sui tempi esatti di riapertura o su eventuali modifiche al servizio.

Via libera alla riattivazione della tratta Seregno-Carnate con un treno ogni ora e collegamenti alle principali direttici ferroviarie verso Milano. I pendolari che tra quale mese rimarranno senza il Besanino possono tirare un sospiro di sollievo. Lo avevano chiesto i pendolari, i sindaci e gli.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Besanino fermo un anno: "Serve la Seregno-Carnate" Contenuti e approfondimenti Si parla di: Buona notizia per i pendolari: verrà riattivata la linea Seregno-Carnate; Riattivazione Seregno-Carnate, Corbetta (Lega): Bene, ora serve garantire continuità ai pendolari della S7.