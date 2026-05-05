Di recente sono stati segnalati problemi con Microsoft 365, in particolare riguardo a file vuoti visualizzati su Outlook. Gli utenti hanno riscontrato che i file salvati su OneDrive appaiono vuoti e alcune applicazioni desktop legate a Outlook risultano influenzate dal malfunzionamento. La società ha avviato un intervento di correzione lato server per risolvere la situazione e limitare i disagi agli utenti.

? Cosa scoprirai Come si manifesta il problema con i file su OneDrive?. Quali applicazioni desktop vengono influenzate dal malfunzionamento di Outlook?. Perché i documenti appaiono vuoti o danneggiati dopo l'aggiornamento?. Come possono gli utenti ripristinare la normale operatività dei file?.? In Breve Bug causato dagli aggiornamenti di sicurezza distribuiti nel mese di aprile.. Problema riguarda l'apertura di file su OneDrive e SharePoint.. Risoluzione automatica tramite server senza necessità di patch manuali.. Ripristino funzionalità tramite semplice riavvio dell'applicazione Outlook.. Microsoft ha avviato nelle ultime ore una procedura di risoluzione lato server per correggere un bug critico che colpisce i documenti di Office su Outlook.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bug Microsoft 365: file vuoti su Outlook, parte il fix lato server

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