A Palermo, via Malaspina si trasformerà in un palco all’aperto per l’evento Cocolò Live, che prevede un brunch, un concerto e un tributo a Whitney Houston. La giornata vedrà la partecipazione di artisti e pubblico, con momenti dedicati alla musica e alla convivialità. L’evento si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo cittadini e appassionati di musica.

Una giornata di musica e convivialità si prepara a Palermo, dove la rassegna Cocolò Live trasformerà via Malaspina in un palcoscenico all’aperto. Domenica 15 marzo 2026, dalle 11:30 alle 18:00, il locale ospiterà il duo formato da Alessandra Tomasino e Max Potamo, con una performance dedicata alla memoria di Whitney Houston. L’evento non è solo intrattenimento ma un punto d’incontro per la comunità, offrendo brunch e set musicali curati dal dj Charlie Mauthe. Il motore culturale della città. La scelta del luogo, Via Malaspina 144, non è casuale ma riflette una tendenza crescente nel tessuto urbano palermitano. Il quartiere, storicamente vivace, sta diventando un hub per le attività culturali spontanee che coinvolgono residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocolò Live: Brunch, concerto e tributo a Whitney a Palermo

