Musica, doppio album in vinile della cantautrice Aida Satta Flores

Aida Satta Flores ha pubblicato il suo nuovo doppio album in vinile, intitolato “Volver”. La cantautrice siciliana ha scelto di lanciare questa raccolta sia in formato fisico che digitale, arricchendo la sua produzione musicale con brani inediti. La pubblicazione arriva dopo mesi di lavoro in studio, durante i quali ha scritto e registrato canzoni che riflettono le sue radici e le sue emozioni più profonde.

S'intitola "Volver" il nuovo doppio album in vinile e in digitale della cantautrice siciliana Aida Satta Flores. Tra i brani della raccolta spicca "La metamorfosi di un fiore", dedicato a tutte le donne che subiscono violenza.