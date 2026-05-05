Bracciano auto finisce nella vegetazione | due donne intrappolate

A Bracciano un'auto è finita nella vegetazione, intrappolando due donne all'interno. La vettura ha improvvisamente perso la traiettoria in un punto preciso, portando all’incidente. I soccorritori sono intervenuti per estrarre le donne dai rottami dell’auto, che si trovava fuori strada tra gli alberi e le piante. Le operazioni di soccorso sono durate alcuni minuti prima che tutte e due fossero messe in salvo.

? Cosa scoprirai Perché l'auto ha perso improvvisamente la traiettoria in quel punto?. Come sono riuscite i soccorritori a liberare le donne dai rottami?. Quali sono le reali condizioni di salute delle due occupanti?. Cosa emergerà dalle indagini sulla sicurezza di quell'incrocio specifico?.? In Breve Incidente avvenuto martedì 5 maggio 2026 all'incrocio tra via Parigi e via Sutri.. Squadra 25A dei Vigili del Fuoco di Bracciano ha effettuato l'estrazione dalle lamiere.. Personale del 118 ha prestato assistenza sanitaria immediata alle due occupanti ferite.. Indagini in corso su via Parigi per verificare tenuta manto stradale e dinamiche.. Due donne sono finite fuori strada a Bracciano questa mattina alle ore 10, nell’incrocio tra via Parigi e via Sutri, dopo che l’auto ha perso la traiettoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bracciano, auto finisce nella vegetazione: due donne intrappolate Notizie correlate Arezzo: scontro fra tir e due auto, persone intrappolate soccorse dai vigili del fuocoAREZZO – I vigili del fuoco stanno intervenendo stamattina, 17 marzo 2026, nei pressi di Calbenzano nel comune di Subbiano (Arezzo), per un incidente... Auto si ribalta in un torrente: i carabinieri di Reggio Calabria salvano due persone intrappolate a bordoLa vettura era capovolta al centro del corso d’acqua, con gli occupanti impossibilitati a uscire in autonomia. Approfondimenti e contenuti Finisce fuori strada, l’auto impigliata tra la vegetazioneFinisce fuori strada, l'auto impigliata tra la vegetazione. Cronaca - Sul posto i vigili del fuoco e il 118 - Due le donne soccorse ... tusciaweb.eu Bracciano – Escono di strada e finiscono tra gli alberi, due donne salve per miracoloSul posto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno estratto le donne dal veicolo BRACCIANO - Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di o ... etrurianews.it