Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato la propria compagna, una donna di circa 40 anni residente nella zona centrale della città. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato scorso, durante il quale la donna ha subito un violento episodio di aggressione fisica, che ha concluso un lungo periodo di vessazioni e umiliazioni all’interno della loro relazione.

Si era trasformata in un incubo quotidiano la relazione sentimentale di una donna quarantenne residente nel centese, vittima di un anno di umiliazioni e vessazioni culminate, nel pomeriggio di sabato scorso, in una violenta aggressione fisica. Solo la sensibilità dei vicini di casa, che udendo le grida disperate della vittima e le urla del compagno, hanno immediatamente allertato il 112, ha evitato conseguenze ancora più drammatiche. La segnalazione è giunta alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Cento, proprio mentre nell’appartamento della coppia si consumava la violenza. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, già impegnata nel controllo del territorio e prontamente dirottata sul posto, è intervenuta in pochi istanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte e minacce alla compagna: arrestato 45enne

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