Borello cerca benessere e sicurezza | Riscaldare la palestra della scuola e proteggere la pista ciclopedonale

Nel quartiere Borello, il suo presidente, già consigliere comunale e attuale presidente dei dodici quartieri, ha annunciato interventi per migliorare il benessere e la sicurezza della zona. Tra le priorità, il riscaldamento della palestra scolastica e la protezione della pista ciclopedonale. Questi interventi seguono una fase di collaborazione tra le istituzioni e i cittadini, che mira a rendere più sicuro e funzionale il quartiere.

Luna di miele dei cento giorni finita per il quartiere Borello, presieduto da Enrico Rossi (Pd), che è anche presidente dei dodici presidenti dei quartieri, ex consigliere comunale. Rossi, si sente retrocesso? "Al contrario, promosso. Il presidente del quartiere è sempre sul pezzo, pieno di adrenalina; da consigliere invece puoi rilassarti. Mi sento più chiamato in causa qui". Come lavora il consiglio di quartiere Borello? "In maniera unitaria, lo assicuro, qui non esiste un noi e un voi. Visto come ci intendiamo, avremmo potuto anche fare la lista unitaria. L’inizio è stato ottimo, remiamo per il quartiere Borello tutti insieme. Abbiamo creato tre aree: cultura e tempo libero, servizi sociali, opere pubbliche e sicurezza con tre coordinatori: Valentina Biguzzi, Marco Zoffoli e Gabriella Fanti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borello cerca benessere e sicurezza: "Riscaldare la palestra della scuola e proteggere la pista ciclopedonale" Notizie correlate Esce per andare a scuola e scompare: si cerca la 15enne Hana, possibile pista MilanoCresce l’ansia per la scomparsa di Hana, una ragazza di 15 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 27 marzo. Badesi e Viddalba: 2 milioni per la pista ciclopedonaleIl Comune di Badesi ha ottenuto l’ammissione a un finanziamento regionale per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale, in collaborazione...