Negli ultimi mesi, le vendite di Crémant in Italia hanno raggiunto le 2,5 milioni di bottiglie, registrando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. La popolarità di questa bevanda spiega il suo crescente apprezzamento tra i consumatori, che ne preferiscono alcuni aspetti rispetto allo Champagne. Un singolo gruppo di aziende ha conquistato circa un quarto delle quote di mercato, rafforzando così la propria presenza nel settore.

? Cosa scoprirai Perché i consumatori preferiscono il Crémant allo Champagne?. Come ha fatto un singolo gruppo a conquistare un quarto del mercato?. Quali sono le otto regioni francesi che guidano questa crescita?. Cosa spinge i consumatori verso le versioni biologiche e vegane?.? In Breve Les Grands Chais de France ha venduto un milione di bottiglie nel 2025.. Il gruppo ha registrato un incremento del 44% nel primo trimestre 2026.. Il mercato copre otto denominazioni francesi tra Bordeaux, Loira, Jura e Alsazia.. La produzione prevede rifermentazione in bottiglia con affinamento minimo di nove mesi.. Il mercato italiano del Crémant ha registrato un’impennata passando da 450 mila a oltre 2,5 milioni di bottiglie in soli quattro anni, segnando un valore complessivo di circa 13 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom di Crémant in Italia: vendute 2,5 milioni di bottiglie

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