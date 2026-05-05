Bonifico ricorrente cos' è e come funziona

Il bonifico ricorrente è una procedura bancaria in cui una banca effettua automaticamente versamenti di una somma stabilita a un destinatario scelto, seguendo un calendario prefissato. Questo tipo di operazione viene impostato dal titolare del conto e si ripete a intervalli regolari senza bisogno di ulteriori istruzioni ogni volta. Viene utilizzato per pagamenti periodici come affitti, bollette o abbonamenti. La gestione di queste operazioni avviene tramite il servizio online o presso gli sportelli bancari.

Il bonifico ricorrente è una procedura automatica mediante la quale l'istituto di credito provvede a inviare una determinata somma di denaro a un destinatario specifico, a intervalli regolari. Si tratta di un metodo scelto da coloro che intendono risparmiare tempo, oppure evitare di dimenticare delle scadenze. Il trasferimento dal proprio conto avviene in modo del tutto automatico una volta che viene data la corretta impostazione. Per poterne usufruire, basta collegarsi al portale online della propria banca, oppure ricorrere all'apposita app. In questa maniera, i pagamenti avverranno regolarmente, sempre puntuali. Sono sempre di più coloro che scelgono di usare questo metodo che consente di rispettare i pagamenti da fare mensilmente e garantire una maggiore libertà, senza avere l'ansia di dover ricordare le scadenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Conto corrente: cos’è, a cosa serve e come funziona | La Banca in 15 minuti - Ep.1

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