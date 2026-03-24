Bonifico parlante | cos’è e come si fa per bonus e detrazioni fiscali

Il bonifico parlante è uno strumento utilizzato per usufruire di bonus e detrazioni fiscali, richiedendo modalità di pagamento specifiche. Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario effettuare un bonifico con una causale dettagliata e conservare la ricevuta. Questa procedura è obbligatoria per deduzioni relative a spese di ristrutturazione, risparmio energetico e altri interventi ammessi.

Roma, 24 marzo 2026 – Pagare una fattura non è sufficiente per ottenere una detrazione fiscale. Per accedere agli incentivi previsti dalla legge serve infatti un bonifico speciale, il cosiddetto bonifico parlante; l'unico in grado di fornire all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie sull’operazione. Questo particolare tipo di pagamento deve infatti indicare in modo preciso chi effettua il versamento, chi lo riceve, la causale e il riferimento normativo, trasformando un semplice trasferimento di denaro in uno strumento di controllo fiscale. Vediamo come compilarlo per usufruire dei diversi bonus a disposizione. Cosa significa bonifico parlante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonifico parlante: cos’è e come si fa per bonus e detrazioni fiscali Articoli correlati Bonus infissi 2026: come funzionano le detrazioni fiscali per finestre e serramentiNel 2026 la sostituzione di finestre e serramenti può beneficiare delle detrazioni previste da Bonus Casa ed Ecobonus. Bonus infissi 2026: come ottenere le detrazioni fiscali per finestre e serramentiSostituire infissi e serramenti nel 2026 può essere più conveniente grazie alle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi. Bonus Ristrutturazione 2026: torna il 50%! Ma con nuovi limiti... Una selezione di notizie su Bonifico parlante Temi più discussi: Bonus ristrutturazione, perdi tutto con un errore nel bonifico o nella residenza, sanzioni del 200%: ecco cosa evitare; Detrazione 75 barriere architettoniche: come ottenere il 50% nel 2026; Ecco il bonus fotovoltaico 2026: come funziona, come richiederlo e requisiti; Preventivi e Fatture: Gli Errori Formali di Documentazione che Costano Cari. Bonifico istantaneo, nuove regole da oggi: la guida per non commettere errori. Cos'è il servizio di verifica del beneficiario (VoP)Per conoscere meglio cosa sono i bonifici istantanei e quali le novità in arrivo, Abi ha realizzato la guida Bonifico Istantaneo. Le novità, disponibile sul proprio sito. Una volta che l’operazione ... corriereadriatico.it Bonifici istantanei, da ottobre il Verification of Payee: cos'è, come funziona e quali sono vantaggi e rischiDal 9 ottobre 2025 i bonifici istantanei cambiano e diventano una realtà quotidiana per tutti i correntisti dell’Eurozona. In base al Regolamento europeo 2024/886, ogni banca che già offre i bonifici ... ilmessaggero.it Ecobonus 2026 permette detrazioni fiscali per lavori di efficientamento energetico. Per ottenerlo servono documenti corretti, bonifico parlante e comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. #ecobonus #ecobonus_2026 #documenti_ecobonus #sc - facebook.com facebook