Blu Martini | il declino di un impero tessile tra segreti e incendi

Un incendio ha devastato un'importante azienda tessile, portando alla luce segreti custoditi da tempo. Le indagini puntano a identificare chi abbia dato fuoco alla fabbrica, che rappresentava un punto di riferimento nel settore. Nel frattempo, una giovane imprenditrice cerca di recuperare il patrimonio familiare utilizzando una formula speciale. La vicenda si sviluppa tra misteri, tensioni e tentativi di riscatto.

? Cosa scoprirai Chi ha appiccato l'incendio che ha distrutto l'azienda Martini?. Come farà Ginevra a salvare l'impero con la formula segreta?. Perché le donne della famiglia hanno preso il controllo della crisi?. Cosa nascondeva il segreto produttivo del tessuto Blu Martini?.? In Breve Presentazione di Simona Bertocchi con Patrizia Fiaschi giovedì 7 maggio alle ore 17. Evento presso la Mediateca Regionale Ligure S. Fregoso della città di La Spezia. Ambientazione storica nella Firenze di fine Ottocento durante la rivoluzione industriale. Protagonista Ginevra Martini gestisce la formula segreta del tessuto Blu Martini. Giovedì 7 maggio alle ore 17, la Mediateca Regionale Ligure S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blu Martini: il declino di un impero tessile tra segreti e incendi Notizie correlate Il Diavolo Veste Prada 2: il declino di un impero tra clic e fast fashion? Cosa sapere Il sequel di Il Diavolo Veste Prada vede Miranda Priestley affrontare la crisi digitale. Propaganda senza pubblico? Il declino dell’impero mediatico cinese in AfricaNegli ultimi anni la Cina ha investito ingenti risorse per rafforzare la sua presenza nel continente africano.